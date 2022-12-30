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الجمعة، 30-12-2022 07:48 م

اقتراح بإلغاء الاعتراض على قيمة المخالفة المرورية

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الوكيل الاخباري - تحدثت أمانة عمّان الكبرى، الجمعة، عن وجود اقتراح بإلغاء الاعتراض على قيمة المخالفة المرورية، وليس على وجود المخالفة ذاتها، مما يتطلب تعديل قانون السير.

وقال الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، لـ"المملكة"، إن الاقتراح يتعلق فقط بإلغاء الاعتراض على قيمة المخالفة، وعزا الاقتراح إلى وجود مخالفات كثيرة وشكاوى من المواطنين بتكرار المخالفات نفسها، مثلا رمي النفايات من السيارات.

وذكر الرحامنة أن الأمر "ليس جباية"، مضيفا أن "حذف المخالفة أو الإبقاء عليها يعود للقاضي".

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