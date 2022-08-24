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الأربعاء، 24-08-2022 04:30 م

اكفان في شوارع عمان .. ما القصة ؟ - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفذ عشرات الاردنيين اعتصاما على بوابة السفارة الليبية في عمان وهم يحملون أكفانهم على أكتافهم بعد أن ضاقت بهم السبل نتيجة مماطلة السلطات والحكومات الليبية لدفع مستحقات مالية مترتبة لصالحهم منذ 11 عام.

وأشار المعتصمون الذين يمثلون أكثر من 170 شركة في القطاع السياحي والدعم اللوجستي لها الى حقوق بما يفوق 250 مليون دينار، بعد ان عملت على تسكين وخدمة المرضى الليبيين خلال فترة علاجهم في الأردن قبل 11 عام، حيث توقفت الحكومة الليبية وامتنعت عن تحويل المبالغ ، وذلك على رغم وعد رئيس الوزراء الليبي بحل المشاكل العالقة في عام 2018 .

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