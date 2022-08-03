فتح باب التقديم لمنح تشيفننغ الدراسية التي تمولها الحكومة البريطانية

الوكيل الاخباري- يسر السفارة البريطانية في عمان إعلانها عن بدء قبول طلبات منحة تشيفننغ الدراسية.

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منحة تشيفننغ عبارة عن برنامج المنح الدراسية العالمي لطلبة الماجستير التي تمولها وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.



يبدأ استقبال طلبات منح تشيفننغ الدراسية للدراسة في المملكة المتحدة الآن، وسيغلق باب التقديم في 1 تشرين الثاني 2022، علماً أنه يجب تقديم الطلبات عبر chevening.org/apply



تقدم تشيفننغ فرصاً لتمكين القادة الناشئين البارزين من جميع أنحاء العالم للدراسة لمدة عام واحد في المملكة المتحدة للحصول على درجة الماجستير.

تقدم هذه المنحة المرموقة دعماً مالياً كاملاً للمبتعثين للدراسة للحصول على أي درجة ماجستير مؤهلة للبعثة في أي جامعة بريطانية، مع الحصول أيضاً على مجموعة واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية الحصرية.



تُمنح منح تشيفننغ الدراسية للأفراد من جميع الخلفيات، والذين يمكنهم إثبات أن لديهم الالتزام والمهارات المطلوبة لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، والمساهمة في العلاقات بين المملكة المتحدة والأردن في المستقبل.



منذ إنشاء البرنامج في عام 1983، أتيحت الفرصة لأكثر من 50,000 متخصص لتطوير مهاراتهم في المملكة المتحدة من خلال بعثة تشيفننغ.

وهناك أكثر من 1,500 منحة دراسية متوفرة على مستوى العالم للعام الدراسي 2023/2024، مما يدل على التزام المملكة المتحدة المستمر تجاه تطوير قادة الغد.



في العام الماضي، أكمل مبتعثون من الأردن برامج الماجستير في مجالات مختلفة، بما فيها الإدارة والدراسات الإنسانية والسياسة وريادة الأعمال والبيئة.



قال متحدث باسم السفارة البريطانية: "نحن فخورون بجامعاتنا ذات المستوى العالمي".

وتقدم منح تشيفننغ الدراسية فرصة لتغيير حياة الأشخاص ذوي الإمكانات المتميزة. يواصل المبتعثون تقديم مساهمة كبيرة في تنمية الأردن.

كما أنهم يساهمون في العلاقات بين المملكة المتحدة والأردن في مجموعة واسعة من المجالات بالإضافة إلى الالتحاق بشبكة عالمية تضم أكثر من 50,000 خريج.

هناك إمكانات هائلة للقادة الناشئين في الأردن للنهوض بمهنهم في مختلف القطاعات وقيادة التغيير الإيجابي في مجتمعهم.

منحة تشيفننغ الدراسية تنافسية للغاية، وتمثل التزام الحكومة البريطانية المستمر بدعم مستقبل الأردن.

نشجعكم على تقديم طلباتكم قبل الموعد النهائي في 1 تشرين الثاني، ومتابعة حسابات السفارة البريطانية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك facebook.com/ukinjordan وتويتر twitter.com/UKinJordan (@UKinJordan) )حيث سننشر معلومات مفيدة.



نتطلع إلى تلقي طلباتكم، ويرجى تقديم الطلبات قبل الموعد النهائي في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) ".





يجب تقديم الطلبات عبر الموقع www.chevening.org/apply



ملاحظات للمحررين:



منح تشيفننغ الدراسية هي برنامج الحكومة البريطانية العالمي للبعثات الدراسية، بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والمنظمات الشريكة والجامعات الشريكة.

تدعم هذه المنح الدراسة في جامعات المملكة المتحدة - وغالباً ما تكون دراسة درجة الماجستير لمدة عام واحد - للأفراد الذين لديهم إمكانات واضحة ليصبحوا قادة المستقبل وصناع القرار وصناع الرأي.



بدأت بعثات تشيفننغ في عام 1983، وتطورت إلى برنامج بعثات دولي مرموق.

ويأتي مبتعثو تشيفننغ من أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، قدمنا ما يقارب 10,000 منحة دراسية. ويوجد أكثر من 50,000 من خريجي تشيفننغ حول العالم الذين يشكلون شبكة عالمية مؤثرة وتحظى بكل تقدير.



يعود اسم البعثة "تشيفننغ" إلى بيت تشيفننغ الواقع في بلدة سيفين أوكس في مقاطعة كينت جنوب شرق إنجلترا. ويعد بيت تشيفينغ حاليا المقر الرسمي المشترك لوزير الخارجية البريطاني.



المزيد من المعلومات متوفرة على الموقع chevening.org









