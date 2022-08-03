السفير المكسيكي يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأردن

الوكيل الإخباري - أكد السفير المكسيكي في عمان، روبيرتو هرنانديز، الجهود المبذولة والحرص المشترك من كلا الجانبين: الأردني والمكسيكي في مختلف المستويات لتعزيز العلاقات والبناء على ما تم إنجازه في المجالات كافة.

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جاء ذلك خلال حفل أقامته السفارة اليوم الأربعاء، لتكريم مؤلف موسوعة "عمان أيام زمان" للمؤرخ عمر العرموطي، والذي خصص جزء منه للحديث عن العلاقات الأردنية المكسيكية وتطورها، وذلك تقديرا لجهوده في دعم العلاقات بين البلدين وجهود السفارة في هذا المجال ودور الموسوعة في تسليط الضوء على هذه العلاقات.



وأشار السفير إلى أهمية جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية التي يجري تأسيسها الآن، والمؤرخ العرموطي من مؤسسيها، في تمتين وتقوية هذه العلاقات والدور النشط للمؤرخ في إطار هذه الجمعية.



من جانبه، أكد المؤرخ العرموطي أنه سيستمر من خلال الجمعية ومن خلال مختلف القنوات في العمل على تعميق العلاقات والصداقة والأخوة بين البلدين، معربا عن تقديره لجهود السفير المكسيكي في هذا المجال ودعمه لمبادرة تأسيس جميعة للصداقة بين البلدين ومشاركته في موسوعة "عمان أيام زمان".



وعرض رئيس جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية -تحت التأسيس- الدكتور بركات عوجان أهمية دور الجمعية في بناء علاقات الصداقة والشراكة والتعاون بين الجانبين الأردني والمكسيكي.