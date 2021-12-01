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الأربعاء، 01-12-2021 03:19 م

اكيد: 41 شائعة متداولة الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، 41 شائعة في شهر تشرين الثاني الماضي، انتشرت عبر وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال أكيد في التقرير الشهري الصادر اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا طفيفا بعدد شائعات شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشائعات التي تتبعها خلال شهر تشرين الأول الذي سجل فيه 43 شائعة.


ولاحظ أكيد أن شائعات شهر تشرين الثاني، شهدت تباينا في أعدادها بحسب مضامينها، إذ تصدرت الشائعات الأمنية المرتبة الأولى بـ 12 شائعة، وبنسبة 29 بالمئة، ثم جاءت في المرتبة الثانية الشائعات الاقتصادية بتسع شائعات وبنسبة 22 بالمئة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة شائعات الشأن العام بثماني شائعات وبنسبة 20 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت الشائعات السياسية بست شائعات وبنسبة 15 بالمئة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الشائعات الصحية بنسبة 12 بالمئة، وفي المرتبة السادسة جاءت الشائعات الاجتماعية بشائعة واحدة وبنسبة 2 بالمئة.


وبين اكيد أن حصة المصادر الداخلية، سواء أكانت تواصل أو مواقع إخبارية، بلغت 39 شائعة من حجم الشائعات لشهر تشرين الثاني، وبنسبة بلغت 95 بالمئة، فيما صدرت شائعتان عن جهات خارجية بنسبة 5 بالمئة، وكان مصدر 35 شائعة وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 85 بالمئة، صدر منها محليا ما نسبته 100 بالمئة، وبلغ عدد الشائعات التي روج لها الإعلام 6 شائعات، وبنسبة بلغت 15 بالمئة، تضمنت شائعتين من مصادر خارجية وبنسبة 33 بالمئة.


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