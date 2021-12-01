خوفاً من كورونا .. مكاتب الاستقدام تحذر من تشغيل عاملات منازل هاربات

الوكيل الاخباري- حذرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، المواطنين من تشغيل عاملات المنازل اللواتي يعملن على نظام المياومة بسبب عدم تلقيهن مطعوم كورونا، وبالتالي فأن تنقلهن بين المنازل بقصد العمل يفتح الباب لانتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى بين مختلف العوائل الاردنية.

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وحمل نقيب أصحاب المكاتب لورنس ابو زيد في بيان اصدرته النقابة، المسؤولية لسماسرة الاتجار بالبشر، الذين يمارسون نشاطهم عبر مكاتب الخدمات العامة، وينفذون حملات أعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشغيل عاملات المنازل الهاربات على نظام اليومي او الاسبوعي او الشهري .



وأكد ابو زيد ان جميع عاملات المنازل اللواتي يتم استقدامهن من دول أسيوية او أفريقية بشكل قانوني تحت أشراف وزارة العمل، جميعهن حصلن على مطعوم كورونا وخضعن لفحوصات مخبرية من بلادهن يؤكد خلوهن من الامراض السارية او المعدية، لافتا الى أن عاملات المنازل الهاربات لا يستطعن الحصول على المطعوم كونهن لا يحملن وثائق ثبوتية، ومعمم عليهن بالفرار من المنازل التي كن يعملن فيها.



وأشار إلى انه في ظل دخول الاردن الجائحة الثالثة من أنتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الاصابات والوفيات، فأنه يطالب المواطنين عدم التعامل مع مكاتب تشغل عاملات منازل هاربات حرصا على سلامتهم، كونهن غير حاصلات على المطعوم أولا، وكذلك فأنهن ينتحلن أسماء وهمية غير أسمائهن الحقيقية، مؤكدا على ضرورة التعامل مع مكاتب أستقدام مرخصة حسب الاصول لتفادي انتشار فيروس كورونا.



وانهى ابو زيد في بيان النقابة، ان هناك قرابة 12 الف عاملة منزل هاربة وتعمل على نظام المياومة وتحديدا في محافظات (العاصمة، الزرقاء وأربد)، مطالبا الجهات الرقابية ملاحقة سماسرة الاتجار بالبشر الذين يعملون على تهريبهن من منازل المواطنين وتأجيرهن بالمياومة في المنازل والمنشأت الصناعية دون مراعاة أجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.