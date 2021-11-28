الأحد 28-11-2021
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الأحد، 28-11-2021 12:09 م

تحذير هام من البنك المركزي بشأن إعلانات ترويجية

البنك المركزي (11)


الوكيل الاخباري– حذر البنك المركزي من الإعلانات الترويجية على المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو حملة بطاقات الدفع بأنواعها لتحويل بطاقاتهم إلى بطاقة مميزة من نوع الستانلس ستيل أو ما شابه أو تعديل تصميمها.

وقال البنك، في منشور له عبر منصة “فيسبوك”، إنه على المواطنين عدم تسليم بطاقات الدفع لأي سبب كان بما في ذلك لغايات استبدالها بنوع معين أو تعديل تصميمها.

ودعا المواطنين إلى تجنب التعامل مع أية جهات غير مصرح لها من الشركات العالمية ذات الصلة بصناعة بطاقات الدفع والمعتمدة من البنك المركزي.

ونوه إلى ضرورة أخذ تلك النصائح للحماية من عمليات الاحتيال وسرقة البيانات الأمنية الشخصية المرتبطة ببطاقات الدفاع.

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