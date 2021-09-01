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الأربعاء، 01-09-2021 04:11 م

الآثار العامة تصدر العدد الأول من نشرتها التوعوية بعنوان آثارنا

Haidra_Tunisie


الوكيل الاخباري- اصدرت دائرة الآثار العامة/ وحدة العلاقات العامة والإعلام، العدد الأول لنشرتها التوعوية الشهرية " آثارنا" لشهر آب، بصورتها الورقية والإلكترونية.

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وقال مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة هشام العبادي، إن النشرة تهدف الى إطلاع الجمهور الداخلي والخارجي على نشاطات وأخبار الدائرة، ونشر مقالات توعوية وعلمية وإخبارية في صلب عملها.


وبين أن النشرة ستكون نافذة للتواصل بين الدائرة والمجتمع، وتشجيع الشباب على المشاركة في حماية الآثار، لافتا إلى أنه سيجري العمل على اصدار النشرة باللغة الإنجليزية.


وأكد العبادي، الجهود الحثيثة التي تقوم فيها الدائرة لفتح قنوات تواصل مع القطاع الشبابي في مواقع عملهم وجامعاتهم وكلياتهم ومدارسهم في حملةٍ للتوعية الأثرية الشاملة في جميع محافظات المملكة.


ويرأس تحرير النشرة هشام العبادي، وإدارة التحرير الكاتب أشرف الضباعين، والقائم على تصميمها سلام العمري.

 

 

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