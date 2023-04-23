الآلاف يتفاعلون مع فعاليات رمضانيات العاصمة

الوكيل الاخباري - تفاعل الآلاف من المواطنين مع فعاليات رمضانيات العاصمة 2023، التي أقيمت مساء اليوم الأحد على مسرح المدرج الروماني.



واشتملت الفعاليات على عروض فنية غنائية، والرسم على الوجوه للأطفال وفقرات بهلوانية وعرض مسرحية جحا.



ويهدف البرنامج الذي اختتمت فعالياته اليوم واستمر خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، إلى تهيئة أجواء من البهجة والسرور للمواطنين، وتعزيز مفهوم التكافل والتواصل الاجتماعي، وإبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب الشابة.

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