الأحد 23-04-2023
الوكيل الاخباري

15 ألف شخص يتابعون ختام رمضانيات إربد

الآلاف يتفاعلون مع فعاليات رمضانيات العاصمة

عجلون : تواصل فعاليات رمضانيات بعروض وكرنفالات متنوعة

الخارجية: إقلاع 4 طائرات من السودان للأردن تحمل 343 اردنيا

البرلمان العربي يدين اعتداء سلطات الاحتلال على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

ارتفاع قتلى الاشتباكات في السودان إلى 420 والإصابات إلى 3700

أنباء عن هروب عمر البشير من السجن

الدفاع المدني يتعامل مع حريق مركبة بالعقبة

الخارجية: عملية إجلاء الأردنيين من السودان للأردن في مرحلتها الأخيرة

إيطاليا تبدأ إجلاء رعاياها ورعايا سويسرا من السودان

الأحد، 23-04-2023 11:29 م

الآلاف يتفاعلون مع فعاليات رمضانيات العاصمة

4


الوكيل الاخباري - تفاعل الآلاف من المواطنين مع فعاليات رمضانيات العاصمة 2023، التي أقيمت مساء اليوم الأحد على مسرح المدرج الروماني.

واشتملت الفعاليات على عروض فنية غنائية، والرسم على الوجوه للأطفال وفقرات بهلوانية وعرض مسرحية جحا.

ويهدف البرنامج الذي اختتمت فعالياته اليوم واستمر خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، إلى تهيئة أجواء من البهجة والسرور للمواطنين، وتعزيز مفهوم التكافل والتواصل الاجتماعي، وإبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب الشابة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202322191918619926548

15 ألف شخص يتابعون ختام رمضانيات إربد

420232004330269318469

عجلون : تواصل فعاليات رمضانيات بعروض وكرنفالات متنوعة

وزارة الخارجية

الخارجية: إقلاع 4 طائرات من السودان للأردن تحمل 343 اردنيا

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق مركبة بالعقبة

وزارة الخارجية

الخارجية: عملية إجلاء الأردنيين من السودان للأردن في مرحلتها الأخيرة

420231210430556843006

حركة نشطة خلال أيام العيد على الأماكن السياحية والأثرية بالمملكة

أخبار متعلقة
42023663034639575463

بدء فعاليات برنامج رمضانيات 2023 من المدرج الروماني

رمضان 3

انطلاق فعاليات رمضانيات في جميع المحافظات اليوم

314514_48_1618388157

مطالبات بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق بعجلون

1531a6267406dd57cc9b352643a15f0b

وفاة و 4 إصابات بمشاجرة في أبو علندا

365782_5_1649615366

أوقاف الأغوار الشمالية تقيم مجلسها العلمي الهاشمي الأول

0رئاسة_الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لنظام الرِّعاية الصِّحيَّة المقدَّمة عن بُعد