الأحوال المدنية ترفد الخزينة بـ35 مليون دينار العام الماضي

الوكيل الاخباري - رفدت دائرة الأحوال المدينة والجوازات، خلال العام الماضي 2021، خزينة الدولة بمبلغ 35 مليون دينار.



وقال مدير عام الدائرة، فهد العموش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الدائرة رفدت خزينة الدولة مع نهاية العام الماضي بمبلغ 34 مليون دينار و965 ألفا، مشيرا إلى أن الدائرة أنجزت خلال العام الماضي أكثر من 3 ملايين معاملة، توزعت على جميع الوثائق الشخصية الخاصة بالمواطنين.

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