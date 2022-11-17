الأحوال تصدر عدداً قياسياً من جوازات السفر خلال 3 شهور

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



كشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إصدار عدد قياسي من جوازات السفر بفترة 22/6/2022 لغاية 22/9/2022. اضافة اعلان





وقالت الاحوال المدنية لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم اصدار 219.790 ألف جواز سفر في فصل الصيف بفترة 22/6/2022 لغاية 22/9/2022.



وبينت دائرة الأحوال المدنية أنها لم تصدر هذا العدد من جوازات السفر منذ 2016.



وأشارت أنه تم اصدار 136 الف جواز سفر في فصل الشتاء الماضي بفترة 21/12/2021 ولغاية 21/3/2022 بنسبة انخفاض 38%.



وتشهد مكاتب الاحوال المدنية اكتظاظاً من المراجعين في فصل الصيف ، مع عودة المغتربين ، ورغبة المواطنين بالسفر بالتزامن مع عطلة المدارس الصيفية.



يشار الى أن تكلفة إصدار جواز سفر لأول مرة 50 دينارا، و100 دينار لمن هم خارج البلاد، و25 دينار لمن هم دون السادسة عشر، 20 دينارا لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني المشاركين بقوات حفظ السلام.





