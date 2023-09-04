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الإثنين، 04-09-2023 05:53 م

الأراضي والمساحة تُحذر من عمليات نصب واحتيال

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، أن أي عملية شراء عقار خارج نطاق الدائرة غير معترف بها، محذرا المواطنين من التعرض لعمليات نصب واحتيال جراء شراء أو بيع أي قطعة أرض خارج نطاق الدائرة.

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وأضاف العموش أنه عند بيع أي عقار يجب مراجعة مديرية تسجيل الأراضي الذي يقع العقار ضمن اختصاصها، وعدا ذلك يعتبر البيع باطلا، ويعرض من قام به للمساءلة .


وبين أنه عند شراء أي عقار يجب أن تكون الملكية مسجلة بموجب سند تسجيل " قوشان"، ومن الضروري التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه من حيث اسم المالك ومقدار الحصص المشتراة، ورقم القطعة والحوض واللوحة، إضافة إلى مكان وموقع العقار على أرض الواقع من خلال الكشف عليه من قبل مساح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.

 




 

 


 

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