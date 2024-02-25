الأردنية بالمركز 498 عالمياً بين افضل 500 جامعة على تصنيف "كيو إس" لعام 2024

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حلّت الجامعة الأردنية في المرتبة 498 عالمياً و 9 عربياً، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، حسب آخر تصنيف لـمنظمة " كيو إس" للجامعات العالمية للعام 2024.وانفردت الجامعة الأردنية بين الجامعات الأردنية، لتكون الوحيدة ضمن التصنيف العالمي ضمن الـ 500 جامعة الأولى.وعربياً حلّت الأردنية في الترتيب 9، حيث تصدرت جامعة الملك عبد العزيز في السعودية لتكون الأولى عربياً و143 عالمياً، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتكون الثانية عربياً و 180 عالمياً، وجامعة الملك سعود الثالثة عربياً و 203 عالمياً، وحلت رابعاً بين الجامعات العربية جامعة خليفة و 230 عالمياً، ثم جامعة الأمارات العربية صنفت الخامس عربياً و 290 عالمياً.وجاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة بالترتيب السادس عربياً و346 عالمياً، ثم جامعة القاهرة السابعة عربياً و 371 عالمياً، وحلّت جامعة الشارقة الثامنة عربياً و465 عالمياً، وتاسعاً جاءت الجامعة الأردنية و 498 عالمياً، وفي الترتيب العاشر عربياً حلّت جامعة عجمان و 551 عالمياً.وشمل التصنيف العالمي 1500 جامعة حول العالم في 104 دول.ويعتمد التصنيف على عدة معايير أهمها، قابلية التوظيف للطلبة، والاستدامة للخريجين، و أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين، والابحاث والدراسات .