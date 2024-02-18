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الأحد، 18-02-2024 02:58 م

الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين عن شهر آذار المقبل

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية تأجيل قسط قرض الإسكان عن شهر آذار لعام 2024، وذلك للمقترضين الراغبين بذلك.

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ووفقا للقرار، فعلى المقترضين الراغبين بتأجيل القسط تقديم طلب على البوابة الالكترونية للصندوق، ليُصار إلى اتخاذ الإجراء اللازم.


ويأتي هذا القرار شعورا من الجامعة بالأوضاع الاقتصادية، وتلمسا منها لحاجات العاملين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات وقد تحققت الآمال بالنصر والنماء والازدهار.
يشار إلى أن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات قرر مؤخرا تأجيل أقساط جميع أنواع القروض للمشتركين في صندوق الادخار عن شهري شباط وآذار 2024، دون احتساب أية فوائد أو عمولات.


فيما قرر عبيدات أيضا تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض للفصل الثاني 2023/2024 حتى حين صدور النتائج، مع إعفائهم من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم.


وتأتي تلك القرارات بالرغم ما تعكف على تنفيذه الجامعة من مشاريع استراتيجية كبرى كما تحديث وتطوير البنى التحتية والقاعات الصفية، وتنفيذها لأكبر برامج إيفاد وتوظيف على مستوى المنطقة.


 




 

 


 

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