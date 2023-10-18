الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

برغم تأكيد التربية بعدم تعليق الدوام .. مدارس خاصة تقرر إنهاء الدوام مبكراً

الأردنية تعمم ببدء المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة

نقابة المحامين الأردنيين تتوقف عن الترافع اليوم - وثيقة

البلقاء التطبيقية في رسالة إلى جلالة الملك: نقف خلف مواقفك المشرفة

أول صورة للمستشفى المعمداني في غزة بعد قصف الاحتلال له ليلة أمس

خبير سياسات إعلامية وأمنية لـ الوكيل: قرار الأردن بإلغاء عقد القمة الرباعية مفصلي بالموقف العربي

"القرار حُسم".. كشف تفاصيل الغزو الإسرائيلي المرتقب لقطاع غزة

النفط يرتفع 2.3% مع تسارع الاحداث بالمنطقة

روسيا تعلق على جريمة مستشفى المعمداني في غزة

"الغارديان" تطرد رسام الكاريكاتير ستيف بيل بسبب رسمة لنتنياهو - صورة

عاجل

وزير الخارجية: عدم عقد القمة الرباعية لأنها لن تكون قادرة على وقف الحرب حاليا

الأربعاء، 18-10-2023 09:41 ص

الأردنية تعمم ببدء المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة

F8s0FjGWQAA-WGR


الوكيل الإخباري - عمم رئيس الجامعة الأردنية بالوكالة الدكتور أشرف أبو كركي على أعضاء الهيئة التدريسية اليوم أن تُبدأ المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، الذين قضوا جرَّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.اضافة اعلان


وأوعز أبو كركي بتنكيس الأعلام في الجامعة لمدة ثلاثة أيام، في ضوء قرار رئيس الوزراء، معربًا عن أحر التعازي لأسر الشهداء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال أبو كركي إن استهداف المدنيين والأبرياء والمستشفيات يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار الرئيس بالوكالة إلى الدور الدبلوماسي الجبار الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني خلال جولته الأوروبية لحشد الدعم لأبناء قطاع غزة ووقف التصعيد، وتشكيل إدراك عالمي لتداعيات ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم الخاص (1)

برغم تأكيد التربية بعدم تعليق الدوام .. مدارس خاصة تقرر إنهاء الدوام مبكراً

267707_18_1680977646

نقابة المحامين الأردنيين تتوقف عن الترافع اليوم - وثيقة

393334486_772617351338185_613423525981624452_n

البلقاء التطبيقية في رسالة إلى جلالة الملك: نقف خلف مواقفك المشرفة

الصفدي 2

بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء

8888د

جامعة تقرر تعليق الدوام اليوم الأربعاء

33

مندوب الأردن في الأمم المتحدة يطالب بتقديم المسؤولين عن مجزرة “المعمداني” للعدالة

أخبار متعلقة
الملك حزين

الأردنية الهاشمية تباشر تنفيذ توجيهات جلالة الملك

256360_12_1573124629

الثقافة : تأجيل مهرجان الاردن المسرحي بدورته الـ 30 لاشعار اخر

525

نقيب الأطباء: 70 طبيباً أردنياً مختصاً مستعدون للتطوّع في غزة

الملك-عبدالله-860x484

الملك وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية التنسيق العربي لوقف التصعيد

الملك حزين

الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة ومحيطها

news-150521-palestine.harb_-780x470

الأردن يُشدد على ضرورة تحقيق التهدئة في غزة