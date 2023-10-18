الأردنية تعمم ببدء المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة

الوكيل الإخباري -

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عمم رئيس الجامعة الأردنية بالوكالة الدكتور أشرف أبو كركي على أعضاء الهيئة التدريسية اليوم أن تُبدأ المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، الذين قضوا جرَّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.وأوعز أبو كركي بتنكيس الأعلام في الجامعة لمدة ثلاثة أيام، في ضوء قرار رئيس الوزراء، معربًا عن أحر التعازي لأسر الشهداء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.وقال أبو كركي إن استهداف المدنيين والأبرياء والمستشفيات يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني.وأشار الرئيس بالوكالة إلى الدور الدبلوماسي الجبار الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني خلال جولته الأوروبية لحشد الدعم لأبناء قطاع غزة ووقف التصعيد، وتشكيل إدراك عالمي لتداعيات ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية.