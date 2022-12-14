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الأربعاء، 14-12-2022 08:09 ص

الأردنية نعيمة سيف توجه رسالة بعد تكفل الديوان بعلاج والدها

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الوكيل الإخباري - ظهرت المواطنة نعيمة سيف في مقطع فيديو جديد بعد أن تكفل الديوان الملكي علاج والدها سيف عوض الذي يعاني من سرطان الدم (اللوكيميا) أمس الثلاثاء.

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وشكرت نعيمة في المقطع الذي نشرته عبر صفحتها على الانستغرام جلالة الملك عبدالله الثاني قائلة بأن دموعها كانت غالية على جلالة الملك .


وأضافت " شكر خاص لرئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي الذي هاتفني للإطمئنان علي ، ووالدي في المستشفى للعلاج وتحت عناية الأطباء ".


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز، بنقل المواطن سيف عوض، الذي يعاني من سرطان الدم (اللوكيميا) للعلاج في مركز الأورام العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، على نفقة جلالته الخاصة بعد أن ناشدت المواطنة نعيمة سيف الملك بنقل والدها للعلاج .

 



 




 

 


 

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