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الأحد، 14-05-2023 04:41 م

الأردنية والبلقاء التطبيقية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعرفة

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الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الأردنية اليوم ممثّلة برئيسها الدكتور نذير عبيدات، وجامعة البلقاء التطبيقية ممثّلة برئيسها الدكتور أحمد العجلوني، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعرفة.

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وتهدف المذكرة إلى التعاون الفاعل في المواضيع والمشاريع والأنشطة الابتكارية والأفكار الإبداعية والريادية، والتعاون في مجال التطوير والتشبيك ونقل التكنولوجيا، وذلك استنادا إلى مبدأ المساواة المتبادلة ومبدأ المعاملة بالمثل.


وبموجب مذكرة التفاهم، سيُصار إلى تشارك الاستراتيجيات المعتمدة من أجل تبادل الخبرات والمعرفة وإنتاج هيكلية مماثلة لبرامج الاحتضان المنفذة في الجامعة الأردنية، والاطلاع على خبرة مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية في تنفيذ الأنشطة المختلفة، والاستفادة من النماذج المعتمدة التي طورها المركز، وإعداد وتطوير مشاريع جديدة مشتركة تُنفّذ بالشراكة بين الجامعتين، سواء فيما يتعلّق بالمشاريع المحلية أم الإقليمية أم العالمية.

وسيُعمل، من خلال المذكرة، على تنسيق وتنظيم الفعاليات المشتركة وورش العمل الخاصة ببناء القدرات والفعاليات وأنشطة التواصل، لتحفيز ودعم بيئة داعمة لريادة الأعمال في الجامعتين، والعمل مع الجهات والمؤسسات الوطنية ومنظمات دعم ريادة الأعمال والجهات ذات العلاقة لبناء وتعزيز بيئة مُشجِّعة ومُوظِّفة لمهارات رواد الأعمال الشباب على جميع المستويات، وتعزيز التواصل والانفتاح المعرفي بين الجامعتين.


وأكدت مذكرة التفاهم على مشاركة الجامعتين لكل من الفرص المتاحة من مسابقات أو احتضان أو تدريب للشرائح المستهدفة، وربط الشباب بالفرص التي ينتُج عنها الوصول إلى المسابقات الوطنية والدولية، والوصول إلى المعارض والفعاليات، والمساهمة في التسويق والترويج للأنشطة، وإعداد الدراسات الدورية والخطط الاستراتيجية لتنمية وتطوير آليات العمل بين الجامعتين، والتعاون في تعزيز البحوث والابتكار والنقل التكنولوجي، وإعداد البحوث التطبيقية التي تعزز الشراكة بين الجامعتين.

كما تضمنت المذكرةُ العملَ والتواصلَ مع الجهات والمؤسسات ذات الطابع الصناعي سعيًا لربط المشاريع الريادية والأفكار الإبداعية في الجامعتين مع الصناعة، والتعاون في مجال إعداد البحوث العلمية المشتركة ونشرها، وإعداد تلك البحوث للدعم المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وتبادل المطبوعات والكتب والدوريات ونتائج البحوث العلمية، والتنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية.


وعقب توقيع المذكرة، أكد عبيدات على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي، وحرص الجامعة على توطيد وبناء علاقات التعاون مع مختلف الجامعات.


 




 

 


 

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