الأردنية تشارك في أعمال الملتقى الـ28 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات

الوكيل الاخباري - شارك رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في أعمال الملتقى 28 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات، المنعقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية بتنظيم من الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية،بالتعاون مع جامعة الحسن الثاني ومعهد كايت للإعلاميات والتسيير، وتستمر أعماله حتى الخامس من أيار الحالي.



ويسعى الملتقى لتعزيز تبادل فرص التدريب بين الجامعات العربية في التخصصات كافة، على مستوى طلبة البكالوريوس، وعرض التجارب الجامعية في مجال التحول الرقمي، والوقوف على آخر المستجدات في التعليم والتدريب الإلكتروني باستخدام تقنيات الميتافيرس.

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