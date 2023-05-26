الجمعة 26-05-2023
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الامن العام : اصابة ٦ اطفال داخل مدينة العاب بالرمثا
الحكومة الأردنية تغير صفحاتها بمناسبة زفاف ولي العهد
الدفاع المدني يتعامل مع حريق عدد من مستودعات الالبسة والاحذية بالعقبة
الأردنيون بأبوظبي يحتفلون بذكرى الاستقلال
أخبار الشركات
أخبار الشركات
كريم تطلق برنامج "Careem Plus" في الأردن لولاء العملاء
الأوّل من نوعه على مستوى العالم بماكدونالدز الأردن بالتزامن مع عيد الاستقلال
شخصيات سياسية واعلامية تبدى اعجابها بحرفية الشركة المهنية لصيانة الطائرات
الخصاونة يوجه إلى دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال
كورونا
كورونا
بعد كورونا.. الاضطرابات النفسية للمراهقين تثير القلق في ألمانيا
علماء: الإصابة بكورونا قد تحدث تغييرات في جهاز المناعة