الأردنيون يحتفلون بأمهاتهم عبر تويتر

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #يوم_الأم على منصة تويتر بمناسبة عيد الأم والذي يصادف 21 آذار من كل عام .
وتداول النشطاء العديد من الأدعية لأمهاتهم، معبرين عن حبهم و امتنانهم لما تقدمه الأم من تضحية في سبيل أولادها وعائلتها .
ونشر النشطاء عبر تويتر أغاني عديدة تعبر عن الحب والتقدير للأم ،وجاء ذلك في ظل جائحة فيروس كورونا والحد من إقامة التجمعات والاحتفالات.
#عيد_الام— سَ ، العنزي .. . (@saad0) March 21, 2021
الٱم : هي الوطن العادل الذي لا ظلم فيه#قدر_الله_وماشاء_فعل pic.twitter.com/LCMGIkj03x
#عيد_الام— ✈️✍🏻🥀 hassan alhozefi (@fanan000) March 21, 2021
" أمي أساس كل أيامي الحلوه ، طاب بك العمر ياسيدة النساء جعل عمرك طويل ❤️❤️" pic.twitter.com/bvTMv8ky0T
اللهم إن أمي خليلة فؤادي و قرة عيني التي أرى بها الحياة فإحفظها لي يا الله .. ♥️#عيد_الام pic.twitter.com/l2fGsIHyty— بدور غالي الديدب ∞🕊 (@Bedour369) March 21, 2021
#عيد_الام اللهمّ عمرًا مديدًا بِـ ضحكة أمي، اللهمّ أمي خليلةُ قلبي وعيني التي أبصرُ بها'🤍 pic.twitter.com/cb53hbtEQC— Äwali.🌟 (@1iAwali) March 21, 2021
أمِي وإن طَال الحدِيث بها— S H (@wztil) March 21, 2021
فّلا شِعر يُوفيها ولا الأقلام#يوم_الام pic.twitter.com/Y7UYMJh6Jb