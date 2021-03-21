الأردنيون يحتفلون بأمهاتهم عبر تويتر

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #يوم_الأم على منصة تويتر بمناسبة عيد الأم والذي يصادف 21 آذار من كل عام .

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وتداول النشطاء العديد من الأدعية لأمهاتهم، معبرين عن حبهم و امتنانهم لما تقدمه الأم من تضحية في سبيل أولادها وعائلتها .



ونشر النشطاء عبر تويتر أغاني عديدة تعبر عن الحب والتقدير للأم ،وجاء ذلك في ظل جائحة فيروس كورونا والحد من إقامة التجمعات والاحتفالات.

#عيد_الام



" أمي أساس كل أيامي الحلوه ، طاب بك العمر ياسيدة النساء جعل عمرك طويل ❤️❤️" " أمي أساس كل أيامي الحلوه ، طاب بك العمر ياسيدة النساء جعل عمرك طويل ❤️❤️" pic.twitter.com/bvTMv8ky0T March 21, 2021

pic.twitter.com/l2fGsIHyty اللهم إن أمي خليلة فؤادي و قرة عيني التي أرى بها الحياة فإحفظها لي يا الله .. ♥️ #عيد_الام March 21, 2021



