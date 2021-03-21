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الأحد، 21-03-2021 02:19 م

الأردنيون يحتفلون بأمهاتهم عبر تويتر

تويتر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تصدر وسم #يوم_الأم على منصة تويتر بمناسبة عيد الأم والذي يصادف 21 آذار من كل عام .

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وتداول النشطاء العديد من الأدعية لأمهاتهم، معبرين عن حبهم و امتنانهم لما تقدمه الأم من تضحية في سبيل أولادها وعائلتها .


ونشر النشطاء عبر تويتر أغاني عديدة تعبر عن الحب والتقدير للأم ،وجاء ذلك في ظل جائحة فيروس كورونا والحد من إقامة التجمعات والاحتفالات.

 



 




 

 


 

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