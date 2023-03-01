الأردني للريادة يستثمر بصندوق "أم إي في اف"

الوكيل الاخباري - أعلن الصندوق الأردني للريادة، عن استثماره بشكل مباشر في صندوق " أم إي في اف" الاستثماري بقيمة 5 ملايين دولار.



وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، محمد المحتسب، أن صندوق MEVP، هو صندوق استثماري راسخ يتمتع بسجل حافل في دعم وتوسيع نطاق الشركات الناشئة المبتكرة وتحقيق عوائد للمستثمرين، موضحا ان "MEVP " يؤمن بالنظام البيئي الأردني من خلال الاستثمار في الشركات الأردنية.

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