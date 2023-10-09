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الإثنين، 09-10-2023 10:52 ص

الأردن: اتخاذ إجراءات قاسية لمراقبة الرحلات القادمة من فرنسا بسبب حشرة البق

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الوكيل الإخباري - صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو اليوم الاثنين، أن الهيئة ستقوم بالتأكد من التزام شركات الطيران بالإجراءات القياسية التي يتم تطبيقها في مكافحة الحشرات وزيادة وتيرتها بما يتوافق مع مؤشر الخطورة وضرورة اتخاذ حزمة إجراءات احترازية، وتطبيق بروتوكول مكافحة الحشرات على الرحلات الجوية القادمة من فرنسا تحسباً لمنع دخول حشرة "بق الفراش" الى المملكة والتي تغزو فرنسا في الفترة الأخيرة حفاظا على صحة المواطنين والمسافرين.اضافة اعلان


وجاء هذا التصريح عقب اجتماع عقد في وزارة الصحة برئاسة امين عام الوزارة للرعاية الصحية والأوبئة وحضور ممثلين عن هيئة تنظيم الطيران المدني وإدارة الأوبئة والأمراض السارية.

 




 

 


 

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