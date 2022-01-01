الأردن استورد من العراق 1.195 مليون برميل نفط في 4 أشهر

الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت أن إجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال الأشهر الاربعة الماضية بلغت حوالي 1.195 مليون برميل بمعدل 9800 برميل يوميا.

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وقال في تصريح صحفي اليوم، إن واردات المملكة من نفط العراق لشهر كانون الأول الماضي بلغت 670ر309 الف برميل بمعدل يومي يبلغ تقريبا 9989 برميل يوميا.



وأوضح ان إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة الى الأردن منذ الأول من شهر أيلول 2021 ولغاية الثامن والعشرين من شهر كانون أول الماضي بلغت 734ر194ر1 برميل تم نقلها بواسطة 4679 صهريج عراقي وأردني من موقع ( محطة الصينية/بيجي) إلى موقع مصفاة البترول الاردنية/ الزرقاء.



واشار الى انه تاتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق والحكومة بتاريخ 28/1/2021، و بموجب المذكرة التي بدأ العمل بها مطلع شهر أيلول من نفس العام، يقوم الأردن بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط وبما لا يزيد عن 10 ألاف برميل يومياً ± (15)% على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.



ويلتزم الاردن بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

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