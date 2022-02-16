الأردن الأعلى في العالم استهلاكا للتبغ

الوكيل الإخباري - قال مسح أجرته وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تبيّن أن الأردن هو الأكثر استهلاكًا للتبغ على مستوى العالم.

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وجاء ذلك خلال اصدار منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة المعرفة قوة بعنوان "مؤشر التبغ العالمي 2021: أين يقف الأردن في معركته نحو مكافحة الوباء المسرطن؟" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، وذلك بهدف تحليل أداء الأردن على المؤشر العالمي لتدخلات دوائر صناعة التبغ، وتسليط الضوء على أهمية المبادرات التي تسعى لرفع الوعي حول مرض السرطان والوقاية منه.



وجاءت أهمية الورقة لضرورة تحقيق الغرض المنشود من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ التي انضم الأردن لها في شباط عام 2005، والتي تتمحور حول ضرورة حماية الأجيال الحالية والقادمة من استهلاك التبغ، بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية، والتي تتمحور حول حماية البيئة وصحة الأفراد.



وأشار المنتدى أن للتدخين آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة، حيث يعتبر التدخين مسببًا رئيسيًا للإصابة بالسرطان، وخطرًا إضافيًا على كافة الدول خاصةً في ظل تفشي وباء كوفيد-19.



ولفت، إلى أن استهلاك التبغ يتسبب بوفاة أكثر من 7 مليون من مستهلكة بشكل مباشر، بالإضافة إلى 1.2 مليون وفاة من مستهلكة بشكل غير مباشر (مدخنين الدرجة الثانية) بحسب التقديرات السنوية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.



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