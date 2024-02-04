الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 04-02-2024 08:59 ص

الأردن.. تخريج الفوج الثاني ضمن البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع المياه الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - في إطار التعاون ما بين سلطة المياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا في مجال التدريب، تم تخريج الفوج الثاني من قطاع المياه الفلسطيني ضمن أعمال وفعاليات البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني بدعم من الوكالة اليابانية جايكا وحضور ممثلي مكتب جايكا في عمّان وفلسطين وممثلي سلطة المياه الفلسطينية.اضافة اعلان


وقد شارك في أعمال التدريب للبرنامج الثالث ٩ متدربين من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية في مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه في عمّان، وتلقى المتدربون تدريبا عمليا ونظريا فيما يتعلق بمحطات المعالجة وإعادة استخدام المياه المعالجة وفي مختبرات سلطة المياه وقد اطلعوا على أحدث التقنيات العالمية الحديثة في هذا المجال على يد مجموعة من المختصين والفنيين أصحاب الخبرات المتميزة العاملين في قطاع المياه.

 




 

 


 

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