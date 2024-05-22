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الأربعاء، 22-05-2024 12:47 م

الأردن والعراق يتفقان على تمديد اتفاقية النفط لثلاثة شهور

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مصدر رسمي مطلع أن الجانب العراقي وافق على تمديد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والعراق لتوريد النفط لمدة ثلاثة أشهر.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن استكمل كافة الإجراءات المطلوبة لاستئناف توريد النفط العراقي، ويتم التنسيق حاليا مع العراق لاستكمال الإجراءات الفنية لبدء تحميل النفط الخام من كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية.

وتوقع أن يتم بدء التوريد إلى المملكة خلال أيام مع استكمال كافة الإجراءات.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين الأردن والعراق تنص على توريد 15 ألف برميل من النفط الخام من العراق إلى الأردن يوميا.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، خاطبت وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد المذكرة لمدة 3 أشهر، لحين استكمال نقل الكميات المتعاقد عليها؛ إذ إن المذكرة قابلة للتمديد بموافقة الجانبين.

 




 

 


 

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