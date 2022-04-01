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الجمعة، 01-04-2022 04:29 م

4800 مشارك في رحلات "أردننا جنة" الجمعة

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الحافلات السياحية التي انطلقت، الجمعة، ضمن رحلات برنامج "أردننا جنة" 125 حافلة تقل 4800 مشارك، وفق نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ومسؤول برنامج أردننا جنة يزن الخضير.

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وقال الخضير لـ"المملكة" إن الحافلات انطلقت إلى الوجهات السياحية في مناطق المملكة المختلفة، مع التركيز على مناطق الشمال مثل أم قيس وطبقة فحل وعجلون وجرش.


وشهدت الطرق المؤدية لمناطق الشمال الجمعة، أزمة مرورية "خانقة" بسبب الرحلات المؤدية إلى جرش وإربد وعجلون، قبيل شهر رمضان، وفق مراسلة "المملكة".
وبين الخضير، أن نحو 45 ألف شخص شاركوا في البرنامج منذ بداية العام الحالي.
وأضاف أن عدد المشاركين في البرنامج منذ إطلاقه منتصف العام الماضي، وصل إلى 135 ألف مشارك حتى نهاية عام 2021.


 




 

 


 

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