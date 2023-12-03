الأردن يترأس الدورة الـ 68 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

الوكيل الإخباري- ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، الكابتن هيثم مستو اجتماع المجلس التنفيذي في دورته الـ 68 الذي بدأت أعماله أمس واستمرت اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

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وأكد مستو في بيان، اليوم الأحد؛ أهمية انعقاد هذه الدورة لبحث آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء بالمنظمة داخل المحافل الدولية والعمل على متابعة توصيات اجتماعات اللجان الفنية للمنظمة وهي: النقل الجوي، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران والبيئة، اضافة الى مناقشة الشؤون التنظيمية والمالية للمنظمة.



وبحث المجلس التنفيذي مسألة وقود الطيران المستدام وأهم نتائج المؤتمر الثالث لوقود الطيران البديل في دبي 2023.



كما تم الاطلاع خلال الاجتماع على إنجازات ومشروعات عمل المنظمة العربية للطيران المدني،اضافة الى بحث سبل تطوير التعاون مع منظمات الطيران الدولية والإقليمية من خلال مناقشة خطط العمل المشتركة بين المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي.