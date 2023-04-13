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الخميس، 13-04-2023 11:02 ص

الأردن يحذر من قيام إسرائيل بفرض قيود تحدُ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من قيام إسرائيل بفرض قيود تحدُ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة، يوم السبت القادم، لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضةٌ ومدانة.


وأكد الناطق الرسمي بأن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة. 


وشدّد الناطق الرسمي على أن الأردن وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام.


 




 

 


 

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