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الثلاثاء، 12-03-2024 02:10 م

الأردن يحصل على جائزة أفضل جناح بملتقى السياحة والسفر العراقي

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الوكيل الإخباري - حصل الجناح الأردني على جائزة أفضل جناح ضمن الدورة السابعة لملتقى السياحة والسفر العراقي الذي أقيم في بغداد.

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وجاء الملتقى برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني، وهيئة السياحة العراقية، ومسؤولين من السفارة الأردنية في بغداد، وسفراء دول عربية، وشركات سياحة وسفر.


وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة اليوم الثلاثاء، قدم مدير عام الملتقى وليد العبيدي، درعا خاصا لممثلي هيئة تنشيط السياحة، حيث شارك ضمن جناح الهيئة شركات سياحة وسفر، ومستشفيات وفنادق أردنية.


وتعد هذه المشاركة الثالثة للهيئة بالملتقى، كأحد النشاطات والفعاليات التسويقية والترويجية المختلفة لها في السوق العراقي، بهدف ترويج السياحة التراثية، والتاريخية، والاستجمامية، إضافة إلى السياحة العلاجية والاستشفائية.


ويعد المرضى العراقيون الأعلى بين الوافدين الذين تلقوا العلاج بالمستشفيات الأردنية العام الماضي بعدد بلغ 9394 مريضا.


وعلى هامش المعرض بحث ممثلو الهيئة مع مدير الإخلاء الطبي والاستقدام بوزارة الصحة العراقية تعزيز التعاون لزيادة أعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الأردن.

 




 

 


 

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