الأردن يدعو إلى تكاتف جهود تحقيق انفراجات في مساعي حل الصراعات الإقليمية

الوكيل الإخباري - دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إلى تكاتف الجهود بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، من أجل تحقيق الانفراجات الضرورية في مساعي حل الصراعات الإقليمية.

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وقال، خلال أعمال المنتدى الإقليمي السادس، الذي يعقد بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، أن الاتحاد من أجل المتوسط يُعد منبراً للحوار والتعاون، وبأنه مع مضي كل عام منذ انطلاق الاتحاد في عام 2008، "زاد الإدراك بترابط ضفتي المتوسط التحديات التي تعصف بشرقه يدوي صداها في غربه".



وأشار الصفدي إلى جملة التحديات والصراعات والأزمات التي عصفت بالمنطقة وولدت الكوارث والمعاناة الانسانية، "وغابت خلالها الحلول الجذرية التي تحقق الأمن والاستقرار والعدالة والعيش الكريم لضحاياها".



وترأس الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعمال المنتدى الإقليمي السادس لدول الاتحاد من أجل المتوسط الذي استضافه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.



وشارك في المنتدى، 42 وزيرا للخارجية وممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن المنظمات الإقليمية المعنية والمؤسسات المُمولة لمشاريع الاتحاد في منطقة المتوسط.



وقال الصفدي، "ما يميز اتحادنا هو أنه يسعى لتكريس الوعي بترابط جوارنا الواحد، عبر مقاربة تستهدف تعظيم المنجزات التي تثري ثمارها ضفتي المتوسط، تعاونا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة والشباب وغيرها من ساحات العمل المشترك"، بحسب الوزير.



وأكد أن "تعظيم فرص نجاح هذه المقاربة، وترجمة إمكانات جوارنا وطاقاته راهنا افضل، يستوجبان تغيير بيئات الصراع واليأس، التي ما تزال تحرم شرق المتوسط، وعمقه، الاستقرار والأمن والسلام الشامل الذي تحتاجه المنطقة، وتستحقه شعوبها".



وقال الصفدي: "اعتياد الراهن، الذي بدأ يتكرس تراجعا في جهود حل الأزمات الإقليمية، ومقاربات تستند إلى التعايش معها، ليس خيارا. كلف ذلك باهظة إنسانيا وأمنيا وتنمويا، الآن وفي المستقبل".



ودعا إلى تكاتف الجهود بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، من أجل تحقيق الانفراجات الضرورية في مساعي حل الصراعات الإقليمية".

