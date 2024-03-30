الأردن يدعو لفتح الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الإخباري - اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، السبت، إنّ إسرائيل تستخدم في حربها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التجويع سلاحا.

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وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية فرنسا ستيفان سيغورنيه، إنّ المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة.



وأشار إلى أنه بحث مع نظيريه المصري والفرنسي التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث توافقوا بشأن وقف إطلاق النار ووقف استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين وضرورة إدخال المساعدات بشكل فوري لقطاع غزة.



وأكّد الصفدي أن الجميع يواجه رفضا إسرائيليا الذي يؤدي إلى استشهاد المزيد من الأبرياء ويؤدي إلى تدمير المجتمع داخل قطاع غزة برمته، كما يؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل المتعدد الأطراف.