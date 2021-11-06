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السبت، 06-11-2021 10:40 م

الأردن يدعو مواطنيه في أثيوبيا إلى مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة

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الوكيل الاخباري - نظراً للظروف والأوضاع الطارئة في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وإعلان حالة الطوارئ، تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المتواجدين في أثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة. كما تهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين بعدم السفر إلى أثيوبيا في هذه الفترة. 

‏‎ولطلب المساعدة، بإمكان المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة في أديس أبابا على الخط الساخن (00251904049070) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

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