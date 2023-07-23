تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/25
-نقل مدير القضاء الانسة رنا الطورة من مديرية حقوق الانسان مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان / محافظة العاصمة .
-نقل مدير قضاء المصطبة السيد زياد الموسى مساعداً لمتصرف لواء الرمثا / محافظة اربد.
-نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام السيد محمد الملكاوي مساعدا لمتصرف لواء سحاب / محافظة العاصمة .
-نقل مدير قضاء العريض السيد سفيان العلياني مديراً لقضاء جرينة / محافظة مادبا .
-نقل مدير قضاء العارضة السيد محمد القيسي مديراً لقضاء العريض / محافظة مادبا .
-نقل مساعد مدير مديرية حقوق الانسان السيد حسام النوايسة مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق.
-نقل مساعد متصرف لواء قصبة المفرق السيد هيثم حجازي مديراً لقضاء العارضة / محافظة البلقاء .
-نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان الانسة رحاب المومني مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان .
-نقل مساعد متصرف لواء بصيرا السيد واصف العكايلة مساعداً لمتصرف لواء قصبة الطفيلة .
-نقل مساعد متصرف لواء قصبة جرش السيد هايل النجادات مديراً لقضاء المصطبة / محافظة جرش .
-نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان السيد سليم الحجايا مساعداً لمدير مديرية التنمية المحلية / مركز الوزارة .
-نقل مساعد متصرف لواء قصبة مادبا السيد عبد الله الحسبان مساعداً لمتصرف لواء القويسمة / محافظة العاصمة.
-نقل مساعد متصرف لواء الحسا السيد راجح الخلفات مساعداً لمتصرف لواء بصيرا / محافظة الطفيلة .
-تعيين مدير القضاء السيد علي العمري مساعداً لمتصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة .
-تعيين مدير القضاء السيدة هيفاء العطون مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .
-تعيين مدير القضاء السيد عباس الموانيس مساعداً لمتصرف لواء قصبة جرش / محافظة جرش .