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الأحد، 23-07-2023 03:27 م

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/25‏

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‏-‏نقل مدير القضاء الانسة رنا الطورة من مديرية ‏حقوق الانسان مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان / ‏محافظة العاصمة ‏‏.‏


‏-‏نقل مدير قضاء المصطبة السيد زياد الموسى مساعداً ‏لمتصرف لواء الرمثا / محافظة اربد.‏


‏-‏نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام السيد ‏محمد الملكاوي مساعدا لمتصرف لواء سحاب / محافظة ‏العاصمة .‏


‏-‏نقل مدير قضاء العريض السيد سفيان العلياني مديراً ‏لقضاء جرينة / محافظة مادبا .‏


‏-‏نقل مدير قضاء العارضة السيد محمد القيسي مديراً ‏لقضاء العريض / محافظة مادبا  .‏


‏-‏نقل مساعد مدير مديرية حقوق الانسان السيد حسام ‏النوايسة مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة ‏المفرق.‏


‏-‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة المفرق السيد هيثم ‏حجازي مديراً لقضاء العارضة / محافظة البلقاء .‏


‏-‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان الانسة رحاب ‏المومني مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان .‏


‏-‏نقل مساعد متصرف لواء بصيرا السيد واصف ‏العكايلة مساعداً لمتصرف لواء قصبة الطفيلة .‏


‏-‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة جرش السيد هايل ‏النجادات  مديراً لقضاء المصطبة / محافظة جرش .‏


‏-‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان السيد سليم ‏الحجايا مساعداً لمدير مديرية التنمية المحلية / مركز ‏الوزارة .‏


‏-‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة مادبا السيد عبد الله ‏الحسبان مساعداً لمتصرف لواء القويسمة / محافظة ‏العاصمة. ‏


‏-‏نقل مساعد متصرف لواء الحسا السيد راجح الخلفات ‏مساعداً لمتصرف لواء بصيرا / محافظة الطفيلة .‏


‏-‏تعيين مدير القضاء السيد علي العمري مساعداً ‏لمتصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة .‏


‏-‏تعيين مدير القضاء السيدة هيفاء العطون مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏


‏-‏تعيين مدير القضاء السيد عباس الموانيس مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة جرش / محافظة جرش .‏


 




 

 


 

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