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الثلاثاء، 17-10-2023 01:39 م

انعقاد المؤتمر الدولي لحماية المقدسات في عمان الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - ينعقد في العاصمة عمان الشهر المقبل، المؤتمر الدولي لحماية المقدسات في القدس.اضافة اعلان


وبحث وفد من اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب العامل بنطاق الوحدة الاقتصادية العربية ومقره عمان، برئاسة الأمين العام أحمد بكر، خلال اجتماع عقد مع سفير فلسطين في مصر ذياب اللوح والسفير الفلسطيني لدى الجامعة العربية مهند عكلوك، التحضيرات الأخيرة لانعقاد المؤتمر.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم الثلاثاء، أكد الأمين العام خلال الاجتماع وباسم الأكاديميين العرب، التضامن مع الشعب الفلسطيني جراء الحرب والهجمة غير المسبوقة من الاحتلال الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له، خصوصا الأطفال في قطاع غزة من عدوان آثم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب المجتمعون عن تضامنهم ودعمهم للأشقاء الفلسطينيين ضد آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السفيران اللوح والعكلوك، الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات والمشاركة لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

 




 

 


 

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