الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الحسين الآلية الثانية فرحة أول أيام العيد

الوكيل الاخباري - أدى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر السعيد، مع مرتبات كتيبة الحسين الآلية الثانية “أم الشهداء”، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة العميد الركن نِجي المناصير.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي والحضور إلى خطبة العيد التي ألقاها مفتي القوات المسلحة العقيد إمام حسن المخاترة قال فيها: "إن العيد من شعائر الإسلام الظاهرة وله معانٍ كثيرة وهي عظيمة، فمن معاني العيد توحيدُ الله تعالى وإفراده بالعبادةِ والدّعاء، كما أن من معانيه الرباط في سبيل الله، حيث أننا مرابطون في سبيل الله لينعم الأهل في وطننا الحبيب بنعمة الأمان وفرحة العيد، فالكل مرابط في موقعه ونحن اليوم مرابطون في معسكراتنا نذكر لنا إخوة في بيت المقدس مرابطون نيابة عن الأمة لنصرة المسجد الأقصى المبارك".



والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الوحدة ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم.



حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وعدد من قادة التشكيلات والوحدات في المنطقة.

