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الخميس، 20-04-2023 08:18 م

الجيش: العثور على جثمان الملازم أول المثنى الشقيرات

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، أن عمليات البحث والتفتيش التي قامت بها القوات المسلحة، أسفرت عن العثور على جثمان الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات والذي فُقِد أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية.اضافة اعلان


وبين المصدر أن القوات المسلحة تتابع إجراءات تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الملازم أول الشقيرات، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون.

 




 

 


 

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