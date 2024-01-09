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الثلاثاء، 09-01-2024 06:33 م

مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية

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الوكيل الاخباري -وقعت الجامعة الهاشمية والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية مذكرة تفاهم مشتركة، اليوم الثلاثاء، بهدف إيجاد برامج مشتركة على مستوى الدرجات العلمية بين الجامعة والجامعات العالمية المرموقة، وتبادل الزيارات بين ممثليها للتعرف عليها وما تقدمه من التسهيلات للمبتعثين، والتبادل الأكاديمي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

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ونصت المذكرة التي وقعها رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، والمدير العام للدولية الدكتور نضال القطامين، على أهمية المشاركة بالمحاضرات والاجتماعات والمشاركة بالندوات، وابتعاث الطلبة وتوفير منح دراسية جزئية للمبتعثين وتأمين القبولات الجامعية لهم في مختلف التخصصات المطلوبة من أعرق المؤسسات التعليمية الأجنبية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن المستوى المطلوب للجامعة.

 

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