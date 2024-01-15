ندوة بالأغوار الشمالية تناقش دور البرامج الخيرية في الحد من العنف الأسري

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع دائرة الإفتاء والإرشاد الديني بمديرية الأمن العام ومديرية التنمية الاجتماعية باللواء، اليوم الاثنين، ندوة تناولت "أهمية البرامج الخيرية في الحد من العنف الأسري".

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وأكد مساعد مدير الأوقاف للشؤون الإدارية والمالية، رئيس قسم الزكاة، رائد السعد، أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الزكاة، في الحد من العنف الأسري، وحفظ الأمن المجتمعي من خلال مشاريع انتاجية يقدمها للأسر العفيفة، والتي توفر دخلاً مادياً يسهم في الاستقرار الأسري.