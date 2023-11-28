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الثلاثاء، 28-11-2023 09:46 ص

الأردن يرسل 45 طناً من المساعدات الجديدة إلى غزة

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الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، بالشراكة مع منظمة هيومن أبيل الإغاثية الدولية ومقرها المملكة المتحدة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية.

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وأوضح بيان صدر عن الهيئة، أن الطائرة تحمل على متنها أدوية ومستهلكات طبية ومواد غذائية وملابس بوزن 45 طنا، سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري بمطار العريش، ليصار إلى إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح، وتوزيعها من خلال الجهات المختصة على القطاع الصحي في غزة.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة تتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية لتكثيف إرسال المساعدات الطبية والإغاثية بمختلف أنواعها لضمان تغطية الاحتياجات الواردة.


وبين الشبلي أن الهيئة تعمل على تنظيم متطلبات أهالي غزة من خلال الجهات الرسمية والشريكة داخل القطاع وخارجه، لتأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية.

 

ووصل مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة منذ بداية الأحداث إلى 11 طائرة من المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية والإغاثية.


وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 ، بالاضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الالكتروني الخاص بها  www.jhco.org.jo  ، وأما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.


 




 

 


 

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