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الأربعاء، 17-04-2024 11:25 ص

الأردن يستضيف اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس المقبل

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الوكيل الإخباري - يستضيف الأردن اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس المقبل.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركة رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، بالاجتماع الثالث لمجلس أمناء الصندوق الذي عقد بالعاصمة المنامة، برئاسة رئيس مجلس أمنائه الأمير تركي الفيصل.

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، أكد الحاج توفيق العضو بمجلس أمناء الصندوق، أن خدمة القدس شرف للجميع، وأن الأردن له خصوصية أخوية وتاريخية تجاه المدينة المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وأشار إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة دفاعا عن المدينة المقدسة وتوفير كل ممكنات الدعم لتثبيت أهلها على أرضهم، والمحافظة عليها في ظل عمليات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقها، وحماية المسجد الأقصى المبارك.

وذكر البيان أن زيارة مجلس أمناء الصندوق إلى مملكة البحرين تأتي في أطار حشد الدعم للصندوق وتمكينه من القيام بدوره في توفير كل أشكال الدعم لمدينة القدس.

وأشار إلى أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، قد استقبل مجلس أمناء الصندوق وثمن الدور الإنساني النبيل الذي يضطلع به الصندوق لتمكين القدس ومساعيه في دعم الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم من خلال إقامة المشروعات والبرامج التنموية والخدمات الأساسية في مدينة القدس.

كما استقبل ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مجلس أمناء الصندوق.

وبحسب البيان يضم مجلس أمناء صندوق تمكين القدس شخصيات يمثلون منظمات تنموية وغرف تجارية ورجال أعمال من العديد من الدول العربية.

 




 

 


 

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