الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يستضيف اليوم اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

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الأربعاء، 07-06-2023 06:06 ص

الأردن يستضيف اليوم اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

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الوكيل الاخباري - يستضيف الأردن الأربعاء، في البحر الميت، الاجتماع الـ 49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة العرب.

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وتناقش اللجنة التي تحظى بتمثيل رفيع المستوى من الوزراء في الدول الأعضاء، ومسؤولين حكوميين ومعنيين رئيسيين في القطاع السياحي ومنظمات دولية، خلال الاجتماع آخر التطورات في قطاع السياحة، إضافة إلى انتخاب اللجان المؤقتة والدائمة في المنظمة.


كما سيجري خلال الاجتماع استعراض خطط واستراتيجيات منظمة السياحة العالمية والبرامج والمشاريع المزمع إقامتها.


 




 

 


 

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