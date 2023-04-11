الأردن يشارك بمعرض سيال كندا الغذائي

الوكيل الإخباري - تنظم جمعية المصدرين الأردنيين، المشاركة الأردنية في معرض سيال كندا الغذائي في دورته الثامنة عشرة، والذي سيقام في التاسع من الشهر المقبل بمدينة تورونتو.



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وحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، يشارك الأردن بالمعرض من خلال شركات صناعية كبرى متخصصة بقطاعات الحلويات العربية والبهارات والزعتر والمكسرات والقهوة.



وأكد رئيس الجمعية أحمد الخضري أن المعرض يمثل فرصة للشركات الأردنية للتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم وفتح أسواق جديدة واعدة، ولا سيما تلك التي يرتبط بها الأردن باتفاقيات تجارة حرة.



وقال إن معرض سيال الغذائي يعد من المعارض الدولية المهمة والمتخصصة في الصناعات الغذائية في شمال أميركيا، مشيرا إلى وجود مشاركة دولية كبيرة بالمعرض لعرض المنتجات الغذائية وصناعة الخدمات الغذائية.



وأضاف أن الجمعية حريصة على فتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية ورفع مستوى الصادرات، والعمل على تشبيك الشركات الصناعية الأردنية بنظرائهم من مختلف دول العالم، مبينا أن السوق الكندية واعدة أمام المنتجات الأردنية وبوابة للدخول لأسواق الولايات المتحدة الأميركية