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الأحد، 04-12-2022 03:11 م

233 ألفا زاروا مهرجان الزيتون الوطني

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، خلال حفل اختتام أيام وفعاليات مهرجان الزيتون الوطني الـ 22، ومعرض المنتجات الريفية، أن عدد زوار المهرجان تجاوز 233 ألفا، بمشاركة 778 مشارك وعارض جُلّهم من المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة بحجم مبيعات قارب 3 ملايين دينار.

وقال إن المهرجان نجح في تسويق منتجات المزارعين على امتداد أيامه العشرة بتنظيم من المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والعديد من الشركاء المحليين والدوليين.

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وأشار حداد إلى أن زيادة عدد المشاركين تأتي بسبب نفاد منتجات عدد من المشاركين في الأيام الأولى للمهرجان، واستدعاء مشاركين على قائمة الانتظار، إضافةً إلى إعادة توزيع الأجنحة بطريقة مختلفة عن العام السابق الأمر الذي أوجد مساحةً لإضافة مشاركين وعارضين جُدد.

 




 

 


 

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