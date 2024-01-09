الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات إن الأردن يستعد لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان ضمن آلية عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. اضافة اعلان





وأشار العبداللات خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الأردني والتحالفات التي قدمت إفاداتها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن الوثائق الأساسية لعملية الاستعراض الخاصة بالأردن اكتملت وتم نشرها على موقع المفوضية إيذانا ببدء الاستعداد لمناقشة التقرير المزمع في 25 كانون الثاني 2024 في قصر الأمم المتحدة في جنيف.



وأكد أن ما يميز هذا التقرير قدومه في مرحلة تعزيز منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك، وتكرست بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء إلى توسيع منهجية التشاور الوطني، حيث كلف وحدة حقوق الإنسان بإجراء عملية التشاور مع المؤسسات المعنية.



وأضاف أنه تم تبعا لذلك عقد 14 جلسة تشاورية، شارك بها 1740 شخصية ومؤسسة يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والرسمية وممثلي عن البرلمان والشباب، إضافة إلى وسائل الإعلام وممثلين عن الحركة النسوية والأشخاص ذوي الإعاقة ونشطاء حقوق الإنسان في جميع أقاليم محافظات المملكة.