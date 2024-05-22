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الأربعاء، 22-05-2024 12:51 م

الأردن يسير 92 شاحنة إلى غزة تحمل طرودا غذائية وصحية وخيام

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الوكيل الاخباري - عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة سُيرت من قبل القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وكانت تضم 92 شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية والخيم والطرود الصحية، بحسب بيان للهيئة الأربعاء.

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وسُيّرت القافلة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) والهلال الأحمر القطري ومنظمات أخرى، ليصار إلى "توزيع المساعدات إلى الأهل في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع"، على ما ذكر البيان.


الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، قال إن "الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل تأخير إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية المتنوعة والتي تصب مباشرة في استمرارية حياة المتضررين في القطاع من أهلنا في غزة".
وأوضح بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "تسعى لإدخال المزيد من المساعدات الأساسية والضرورية والتي تعتبر شريان الحياة لأهلنا في غزة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة من مختلف أنحاء العالم".


وبلغ العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم 1456 شاحنة و53 طائرة عبر مطار العريش في مصر، على ما ذكرت الهيئة.


وقالت إنها مستمرة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني.

 


 




 

 


 

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