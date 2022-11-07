الإثنين 07-11-2022
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160 ألف سيارة تدخل عمّان يوميا في ساعات الذروة الصباحية والمسائية
رقباء سير أمام المدارس في أوقات الذروة
أمسية ثقافية في منتدى الرصيفة الثقافي
ولي العهد : شكرا لمصر والسعودية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"المركزية تويوتا" تُشعِل حماس مغامرتها السنوية لسيارات الدفع الرّباعي4×4 مُجدّدًا في النسخة الحادية عشرة
كابيتال بنك يكفل 13 أسرة لمدة عام في إطار شراكته السنوية مع تكية أم علي
بنك الإسكان ينظم فعالية توعوية حول مرض السرطان
تويوتا تسلط الضوء على جهودها لتحقيق الحياد الكربوني خلال فعاليات أديبك 2022
كورونا
كورونا
210 اصابات و3 وفيات جديدة بكورونا في السعودية
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في 6 أشهر
الإمارات تلغي كافة قيود كورونا
السعودية تسجل 130 اصابة جديدة بكورونا
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