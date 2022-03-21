الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم المياه العالمي

الوكيل الاخباري - يشارك الأردن، يوم غد الثلاثاء، دول العالم الاحتفال بيوم المياه العالمي، تحت شعار "المياه الجوفية – جعل المرئي غير مرئي".



وأكد خبيران لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف 22 آذار من كل عام، أن الأردن يواجه تحديات متعددة في حماية موارده المائية خاصة الجوفية، مشددين على ضرورة المحافظة على مصادر المياه الجوفية بوصفها من أهم الموارد الطبيعة.

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