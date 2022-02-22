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الثلاثاء، 22-02-2022 11:34 ص

مصدر يوضح تفاصيل الاكتشاف الأثري الذي سُيعلن عنه اليوم

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن الاكتشاف الأثري الهام والفريد من نوعه في العالم والذي ستعلنه وزارة السياحة والآثار مساء اليوم الثلاثاء يقع في شرق منطقة الجفر جنوبي الأردن.

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وبحسب المعلومات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فإن المشروع يدعى "مشروع البادية الجنوبية الشرقية"، وانطلق منذ عام 2011، بين فريق بحثي أردني - فرنسي.


وتوصل الفريق البحثي المشترك إلى وجود نمط معيشي كبير في تلك المنطقة من خلال بقايا الحجارة التي تبيّن أنها استخدمت كمخيمات لسكن الرعاة لفترات زمنية قصيرة وبعضها لفترات طويلة.


وتضمنت المواقع وجود مصائد الطائرة الورقية والتي استخدمت خلال تلك الحقبة في عملية صيد الحيوانات البرية كالغزلان وغيرها.


وتعود تلك الفترة الزمنية إلى العصر الحجري الحديث وبداية العصر البرونزي.


وعمل الفريق البحثي المشترك على توثيق هذه المواقع بالتصوير ثلاثي الأبعاد في محاولة لفهم أعمق لما كانت عليه سابقا من خلال طبيعة المواقع والأدوات المستخدمة وحجم البناء والمصائد ومقابر الرجوم.


واكتشف الفريق البحثي وجود أنماط مختلفة للدفن في تلك المناطق وكيفية إعدادها وحجم الحجارة وأعدادها الكبيرة المستخدمة، عدا عن وجود مدافن ثانوية تضم بقايا عظام.


والمشروع المشترك بالتعاون بين باحثين من جامعة الحسين بن طلال والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى ووزارة الخارجية الفرنسية ومركز الأبحاث الوطني.


وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في دائرة الآثار العامة، للإعلان عن اكتشاف أثري "هام وفريد من نوعه في العالم".


وقالت الوزارة، أن الاكتشاف الأثري الذي سيعلن عنه غير مسبوق لفريق بحثي أردني - فرنسي، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد برعاية وزير السياحة والآثار نايف الفايز.

 




 

 


 

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