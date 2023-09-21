الأردن يشارك في قمة طموح المناخ بمقر الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري - شارك وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة في قمة “طموح المناخ” المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك والتي تمثل معلمًا سياسيًا مهما لإثبات وجود إرادة عالمية جماعية لتسريع وتيرة الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا وقادرا على التكيف مع تغير المناخ.

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وعلى هامش القمة، شارك الوزير الردايدة في جلسة ناقشت تحقيق العدالة المناخية (تسريع الطموح والتنفيذ بشأن التكيف)، أشار خلالها إلى التحديات التي تواجه الأردن بسبب التغير المناخي، وإجراءات التكيف والتخفيف وتسريع مساراتها.



وأكد أن الأردن يؤمن أن التعاون وتبادل الخبرات وتوفير التمويل اللازم والمنح وزيادة الاستثمار، عناصر أساسيه لتسريع إجراءات التكيف مع تبعات التغير المناخية.

