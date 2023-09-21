الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي

حقيقة تعرض ليبيا إلى عاصفة أشد من دانيال

استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومركز وادي عربة للبحوث الزراعية

البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية من دون تغيير

وفاة الفنان الاردني خالد الطريفي - صورة

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

الخميس، 21-09-2023 04:11 م

الأردن يشارك في قمة طموح المناخ بمقر الأمم المتحدة

1695297625033


الوكيل الإخباري - شارك وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة في قمة “طموح المناخ” المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك والتي تمثل معلمًا سياسيًا مهما لإثبات وجود إرادة عالمية جماعية لتسريع وتيرة الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا وقادرا على التكيف مع تغير المناخ.

اضافة اعلان


وعلى هامش القمة، شارك الوزير الردايدة في جلسة ناقشت تحقيق العدالة المناخية (تسريع الطموح والتنفيذ بشأن التكيف)، أشار خلالها إلى التحديات التي تواجه الأردن بسبب التغير المناخي، وإجراءات التكيف والتخفيف وتسريع مساراتها.

 

وأكد أن الأردن يؤمن أن التعاون وتبادل الخبرات وتوفير التمويل اللازم والمنح وزيادة الاستثمار، عناصر أساسيه لتسريع إجراءات التكيف مع تبعات التغير المناخية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820231621253562826655

الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي

اربد

استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

hqdefault

نقيب الفنانين يكشف سبب وفاة المخرج والفنان الأردني خالد الطريفي

13804103

فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

1

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومركز وادي عربة للبحوث الزراعية

1695293498337

وادي الأردن تزيل 7 أبنية مقامة على أراضي الخزينة بالسويمة

أخبار متعلقة
650931c4cc61a

الملك يلقي اليوم خطاباً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الملك جالس

خطاب الملك في الأمم المتحدة الأول عربيا والرابع عالمياً غداً

YzEjl86VbzNQxNwRQnbglvK2GpBfYhsFz89znY8x

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

82023991348244045297

تصريح حكومي بشأن نظام الطرق مدفوعة الرسوم في الأردن

3

حضور جماهيري حاشد بختام فعاليات صيف الأردن بإربد

٩

بدء موسم التمور وسط توقعات بتصدير ما قيمته 50 مليون دولار